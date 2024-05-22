日本麒麟啤酒旗下“电子减盐勺”开启试产：给舌头“通电”获咸味以减少盐分摄入，售 19800 日元

IT之家 5 月 22 日消息，日本麒麟啤酒公司（Kirin）近日宣布旗下“电子减盐勺”已经顺利进入试产阶段，这款勺子内置“通电”功能，号称可以通过小电流“将钠离子分子集中在舌头上”，增强食客感知到的咸味，从而让人们吃得更健康。

据悉，这款电子减盐勺号称可达到提升 1.5 倍的咸味感知效果，以“通电”方式减少食客盐食用量，据称“至多可减少 30% 盐分摄入”，从而“减少高血压等发病风险，适用于一些要保持低钠饮食的消费者”。

IT之家了解到，高盐饮食导致高血压，并增加中风和心脏病的患病风险。在中国，每年近 40% 的死亡由中风和心脏病引起。中国是食盐摄入最高的国家之一。最新数据显示中国成年人食盐摄入量为每人每天 11 克，超过世界卫生组织（WHO）及中国居民膳食指南推荐的 5 克上限的两倍，虽然这款勺子从技术方式上看起来比较“离奇”，但传达的健康理念值得参考。

价格方面，这款勺子一开始只限量生产 200 个，售价为 19800 日元（IT之家备注：当前约 919 元人民币），麒麟啤酒公司计划明年开始将向日本以外的市场销售。

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