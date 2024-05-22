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去年上市 9199 元：三星 Q990C 旗舰音响 5989 元大促（11.1.4 杜比全景声）

2024/5/22 11:11:09 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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三星 Q990C 旗舰音响国行版上架于 2023 年 5 月 15 日，搭载第三代 11.1.4 声道环绕声场，发售价为 9199 元。

京东 618 大促期间，活动价为 5999 元，领取 10 元优惠券，到手价为 5989 元：

京东三星 Q990C 旗舰音响 11.1.4 杜比全景声券后 5989 元领 10 元券

支持白条 6 期免息，免费上门安装。

三星官方介绍，HW-Q990C 音响搭载三星自研 Q Symphony 技术，可通过安装在产品内部的第三代 11.1.4 声道扬声器实现 3D 立体环绕声效果。

此外，借助三星的 SmartThings，用户可以控制、联动房间内的其他智能家居。

三星还为这款音响配备了专业游戏模式，当用户将三星电视的游戏中心与音响进行连接后，只需启动专业游戏模式即可对现有的游戏环境进行优化处理。

硬件方面，三星 Q990C 搭载第三代 11.1.4 声道环绕声场，11 个前置、后置及环绕声道，1 个重低音炮和 4 个上射式声道，支持 HDMI 直连、EARC 回传、光纤、蓝牙、Airplay 2。

IT之家附完整参数表：

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