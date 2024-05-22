三维设计巨头 Autodesk 收购 AI 视效创企 Wonder Dynamics

IT之家 5 月 22 日消息，Autodesk 宣布已收购 Wonder Dynamics，两家公司曾一直有密切合作。

据悉 Wonder Dynamics 作为一家初创公司，旗下的 Wonder Studio 是一款融合云技术与人工智能（AI）的 3D 动画和视觉特效创作工具，并与 Autodesk Maya 等其他主流的 3D 设计工具高度兼容，帮助艺术家更轻松地在场景中制作 3D 角色动画、灯光和构图。

IT之家查询获悉，Wonder Dynamics 由视觉特效艺术家 Nikola Todorovic 和演员 Tye Sheridan 创立，其初衷就是为艺术家打造一个工具，使得艺术创作工作变得更容易。Wonder Studio 号称使得创作者将 CG 角色拖放到任何场景中，就像将图标拖到演员身上一样简单。

Autodesk 从最新的 2024 年设计与制造状况报告发现，78% 的企业领导者相信人工智能技术将增强他们的行业，79% 的人同意它将提高创造力。因此 Autodesk 也在不断利用人工智能来增强各种必要的工具，帮助创意专业人士应对跨行业的挑战。

两者的结合对于创作者或是影视行业来说无疑是一个大事。Autodesk 收购 Wonder Dynamics，将其与 Autodesk Flow、数据和流程整合起来，帮助更多创作者在将 3D 动画角色添加进项目和故事过程中，最大限度地缩短学习成本并采用自动化手段完成通常复杂且耗时的流程，带来的可工作效率巨大提升，能让艺术创作者把更多精力放在艺术创作的本身上。

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