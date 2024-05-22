上汽大通大家 7/9 超混 MPV 车型 6 月 7 日上市：1.5T + DHT、ACIS 超混技术

IT之家 5 月 22 日消息，上汽大通旗下两款 MPV 车型大家 9 超混与大家 7 超混 MPV 将于 6 月 7 日正式上市，目前两款车型已经开启预定，IT之家整理价格信息如下：

车型 价格 大家 9 超混长续航版本 25.99-33.99 万元 大家 9 超混超长续航版本 26.99-34.99 万元 大家 7 超混长续航版本 19.99-23.99 万元 大家 7 超混超长续航版本 20.99-24.99 万元

上汽大通大家 9 超混与大家 7 超混两款车型搭载 ACIS 超混技术，基于 MPV 生活场景定义动力策略，可实现城市内纯电使用：0-50km/h 加速时间 4.5s、怠速噪音低于 40dB、百公里电耗 17.6kWh。

搭载无极式可变发电档，高效档功率达 14.5kW，5 分钟即可回电 10%，还支持 6.6kW 外放电。

该混动系统首创 P1 同轴架构，让发动机具有“免打扰”模式，60km/h 时声噪低至 54.5dB。

两款车型搭载第三代 1.5T 发动机，峰值功率 110kW、峰值扭矩 235N・m，热效率达 43%；超混专用 DHT 变速箱、P1 + P3 双电机构型，峰值功率 176kW、峰值扭矩 390N・m。官方称综合续航 1300km+、亏电油耗低至 6.15L / 100km。

IT之家附两款车型纯电续航如下：

大家 9 超混 24.7kWh 磷酸铁锂电池：CLTC 纯电续航里程 115km

大家 9 超混 39.7kWh 三元锂电池：CLTC 纯电续航里程 225km

大家 7 超混 24.7kWh 磷酸铁锂电池：CLTC 纯电续航里程 140km

大家 7 超混 39.7kWh 三元锂电池：CLTC 纯电续航里程 230km

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