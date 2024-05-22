红魔外设系列产品 618 活动开启，MiniLED 显示器最高优惠 1850 元

IT之家 5 月 22 日消息，红魔游戏手机今日官宣，旗下外设系列产品开启 618 活动，其中红魔 1152 分区 MiniLED 显示器，直降 1850 元，到手价 3649 元。
部分商品优惠价格可能存在细微变动，请以实际价格为准，IT之家整理此次红魔外设系列产品 618 活动详情如下：
红魔 5088 分区 MiniLED 显示器，直降 800 元，到手价 5199 元。
该款显示器屏幕尺寸为 27 英寸，拥有 5088 显示分区，分辨率为 3840 × 2160，支持 4K 160Hz 显示，动态对比度达 1,000000:1，适配 HDR 1400。
红魔 2K 电竞显示器，直降 950 元，享 6 期免息，到手价 1749 元。
该款显示器的屏幕尺寸为 27 英寸，支持 2K 240Hz 显示，响应时间 1ms，响应时间 1ms，兼容 Free-Sync & G-Sunc。
红魔 1152 分区 MiniLED 显示器，直降 1850 元，到手价 3649 元。
该显示器屏幕尺寸为 27 英寸，拥有 2304 颗灯珠、1152 显示分区，支持 HDR 1000 以及 4K 160Hz 画面显示。
红魔电竞机械键盘 GK001J 直降 500 元，到手价 649 元。
该键盘采用 TCC 快银轴 V2，拥有 Gasket 结构，配备热插拔底座，支持魔云智控屏显交互。
红魔魔灵电竞机械键盘直降 120 元，到手价 379 元。
该键盘采用 100 键紧凑设计，配备红魔定制黑金红轴 / 茶轴，支持三模连接，拥有游戏模式，延迟 1ms。
红魔电竞鼠标，直降 250 元，到手价 349 元。
鼠标采用氘锋透明设计，拥有 RGB 灯效，采用原相 3395 传感器，重量 75g，内置 450mAh 容量锂电池，支持三模连接及魔云智控宏编程。
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