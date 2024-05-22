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红魔外设系列产品 618 活动开启，MiniLED 显示器最高优惠 1850 元

2024/5/22 11:59:24 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 22 日消息，红魔游戏手机今日官宣，旗下外设系列产品开启 618 活动，其中红魔 1152 分区 MiniLED 显示器，直降 1850 元，到手价 3649 元。

红魔游戏手机官博截图

部分商品优惠价格可能存在细微变动，请以实际价格为准，IT之家整理此次红魔外设系列产品 618 活动详情如下：

  • 红魔 5088 分区 MiniLED 显示器，直降 800 元，到手价 5199 元。

该款显示器屏幕尺寸为 27 英寸，拥有 5088 显示分区，分辨率为 3840 × 2160，支持 4K 160Hz 显示，动态对比度达 1,000000:1，适配 HDR 1400。

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  • 红魔 2K 电竞显示器，直降 950 元，享 6 期免息，到手价 1749 元。

该款显示器的屏幕尺寸为 27 英寸，支持 2K 240Hz 显示，响应时间 1ms，响应时间 1ms，兼容 Free-Sync & G-Sunc。

京东努比亚（nubia）红魔电竞显示器 2K1749 元直达链接

  • 红魔 1152 分区 MiniLED 显示器，直降 1850 元，到手价 3649 元。

该显示器屏幕尺寸为 27 英寸，拥有 2304 颗灯珠、1152 显示分区，支持 HDR 1000 以及 4K 160Hz 画面显示。

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  • 红魔电竞机械键盘 GK001J 直降 500 元，到手价 649 元。

该键盘采用 TCC 快银轴 V2，拥有 Gasket 结构，配备热插拔底座，支持魔云智控屏显交互。

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  • 红魔魔灵电竞机械键盘直降 120 元，到手价 379 元。

该键盘采用 100 键紧凑设计，配备红魔定制黑金红轴 / 茶轴，支持三模连接，拥有游戏模式，延迟  1ms。

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  • 红魔电竞鼠标，直降 250 元，到手价 349 元。

鼠标采用氘锋透明设计，拥有 RGB 灯效，采用原相 3395 传感器，重量 75g，内置 450mAh 容量锂电池，支持三模连接及魔云智控宏编程。

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