博主控诉小米空调售后差，不满官方回应将“对簿公堂”

IT之家 5 月 22 日消息，近日博主 @鸸鹋动物园 发帖称，5 月 12 日为父母下单购买 3 台小米空调，但直到 19 日仍没有空调用。

博主表示，安装空调的当天，安装师傅表示其中 1 台空调无法安装，建议退货便离开了。后续找客服沟通过程中，该博主再次下单买了 1 台空调，希望能有安装师傅上门安装，结果直到 19 日，客厅里放着 4 台空调，8 个大箱子，没人给安，也没人给退。

对此，小米服务发文表示，“服务情况澄清：用户反馈的若干问题与我们的服务记录不符。在此次事件中，小米线下服务团队不仅在安装过程中尽可能展现出专业和细心，还主动提供了一系列增值服务，包括主动承担 100 元的大件物流退货费用，还帮着维修了家里的暖气片故障。”IT之家附小米官方公告如下：

▲ 小米官方公告

小米公关部总经理王化也转发了该条微博并称：“我们始终将用户满意度放在首位，对于此次事件中可能存在的服务不足，我们深感遗憾，并将就可能存在的服务不足，持续改进完善并将持续优化服务流程，确保每一位用户都能享受到小米提供的高品质服务体验。我们期待与用户进一步沟通，共同解决任何疑虑，并感谢所有用户的理解和支持。”

然而该博主对小米官方的回应并不买账，表示：“既然你们选择睁眼说瞎话，那我们走法律程序，本微博你们别删，也别修改本图里的文字，我去固化证据。今天开始我不更新微博，也不开放评论和私信，等开庭。”

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