新款特斯拉 Model 3 高性能版已在美国交付，EPA 续航约 487.63 公里

IT之家 5 月 22 日消息，全新 Model 3 高性能版现已通过美国环保署 EPA 评级，其 EPA 官方续航数据为 303 英里（IT之家备注：约 487.63 公里） ，相比最初估计的 296 英里更长。

值得一提的是，这款车的续航里程实际上可以等效旧款 Model 3 高性能版的 310 英里，因为美国环保署从今年开始采用了一种新的测试方法，所以相比之前的标准降低了 7 英里。

全新 Model 3 高性能版目前已经在美国开启交付，官方指导价为 54990 美元（当前约 39.8 万元人民币），叠加联邦税收抵免为 52990 美元（当前约 38.4 万元人民币）。作为对比，中国版车型预售价为 33.59 万元，CLTC 预估续航为 623km，预计将于 2024 年第三季度正式交付。

新款特斯拉 Model 3 Performance 搭载特斯拉全新第四代驱动单元，持续功率提升 22%，峰值功率提升 32%，峰值扭矩提升 16%，电动机总功率 510 马力，总扭矩 740 牛・米，最高车速为 262 公里 / 小时。在实现了动力提升的同时，新款车型的能耗还将进一步降低。

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