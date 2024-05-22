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掌阅宣布 Smart 3 悦享版、4 / Pro、Air 推送 Smart OS 2.0 系统升级

2024/5/22 13:25:21 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 22 日消息，掌阅科技官方今日宣布 Smart 3 悦享版、Smart 4、Smart 4 Ppro、Smart Air 这四款机型已推送 Smart OS 2.0 系统，最新版本号 2.0.0.150。

据介绍，Smart OS 2.0 主要包括 12 方面的优化内容，IT之家汇总如下：

1.PDF 功能优化：

  • 新增论文、漫画模式，裁切类型更丰富

  • 选区放大：自定义选区放大，局部可放大

  • 阅读页面锁定功能优化

  • 页面水印漂白

  • 提升 PDF 文件打开速度

2.全局笔记：新增全局手写笔记，记录更便捷

3.最近任务：支持应用后台管理，查看最近图书、笔记更便捷

4.阅读页 AI 功能：

  • 手写识别：抬手两秒后手写文字原地识别

  • 笔触划线：使用手写笔划线文字自动生成直线

  • 智能擦除：使用手写笔擦除划线部分，自动删除短句

  • 一笔成型：抬手两秒后自动识别并生成图形

5.百度网盘

  • 接入 OCR 文字识别、语音转文字、翻译、极速下载四大功能

  • 网盘书籍支持自动备份阅读记录

6.任意门：支持主页导航栏应用快捷入口

7.会员 TTS 在线语音：更多生动语音，满足听书需求

8.显示功能优化整合：残影智能优化、图像智能优化

9.UI 交互：笔记本、阅读页、日程、文件管理等 UI 交互全新优化

10.保护套智能唤醒开关：支持自定义休眠状态

11.系统语言：支持繁体中文

12.已知问题修复，提升系统稳定性

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关键词：Smart电纸书

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