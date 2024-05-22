掌阅宣布 Smart 3 悦享版、4 / Pro、Air 推送 Smart OS 2.0 系统升级

IT之家 5 月 22 日消息，掌阅科技官方今日宣布 Smart 3 悦享版、Smart 4、Smart 4 Ppro、Smart Air 这四款机型已推送 Smart OS 2.0 系统，最新版本号 2.0.0.150。
据介绍，Smart OS 2.0 主要包括 12 方面的优化内容，IT之家汇总如下：
1.PDF 功能优化：
新增论文、漫画模式，裁切类型更丰富
选区放大：自定义选区放大，局部可放大
阅读页面锁定功能优化
页面水印漂白
提升 PDF 文件打开速度
2.全局笔记：新增全局手写笔记，记录更便捷
3.最近任务：支持应用后台管理，查看最近图书、笔记更便捷
4.阅读页 AI 功能：
手写识别：抬手两秒后手写文字原地识别
笔触划线：使用手写笔划线文字自动生成直线
智能擦除：使用手写笔擦除划线部分，自动删除短句
一笔成型：抬手两秒后自动识别并生成图形
5.百度网盘
接入 OCR 文字识别、语音转文字、翻译、极速下载四大功能
网盘书籍支持自动备份阅读记录
6.任意门：支持主页导航栏应用快捷入口
7.会员 TTS 在线语音：更多生动语音，满足听书需求
8.显示功能优化整合：残影智能优化、图像智能优化
9.UI 交互：笔记本、阅读页、日程、文件管理等 UI 交互全新优化
10.保护套智能唤醒开关：支持自定义休眠状态
11.系统语言：支持繁体中文
12.已知问题修复，提升系统稳定性
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