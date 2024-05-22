自主研制！全球首台商用低温版量子钻石原子力显微镜亮相

IT之家 5 月 22 日消息，全国首届量子精密测量赋能产业发展大会于昨日（5 月 21 日）在安徽合肥举办，全球首台可商用的低温版量子钻石原子力显微镜在会上亮相。

该显微镜由国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“国仪量子”）自主研制，这标志着我国量子精密测量技术的产业化发展，取得重要突破。

磁性是物质的基本性质之一，其微观成像是实验物理研究中的重要方向。通过深入研究材料中的微观磁学特性，科学家可以深入了解材料的结构、电子性质和相互作用，对于指导新型磁存储材料、超导材料的开发都具有重大意义。

据国仪量子董事长贺羽介绍，低温版量子钻石原子力显微镜，是一台结合了金刚石 NV 色心光探测磁共振技术，以及原子力显微镜扫描成像技术的量子精密测量仪器。其可用于宽温区下高分辨、高灵敏、定量无损的磁学测量，具有纳米级的高空间分辨以及单个自旋的超高探测灵敏度。

IT之家注：量子精密测量技术具有高科技、高效能、高质量的特征，其利用量子特性（能级跃迁、相干叠加、量子纠缠）获得了突破经典测量技术极限的能力，有望在测量精度、灵敏度、分辨率等方面超越现有技术。

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