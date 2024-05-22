消息称三星 Galaxy Z Fold / Flip 6 折叠屏手机全部使用骁龙 8 Gen 3 芯片，依然没有 Exynos 版本

IT之家 5 月 22 日消息，三星通常在其旗舰 Galaxy S 系列中采用双芯片策略，按地区划分使用高通骁龙处理器或自家 Exynos 处理器，而在 Galaxy Z 系列折叠屏手机中仅使用了高通处理器。

据 TheElec 报道，三星将在其即将推出的 Galaxy Z Flip 6 和 Galaxy Z Fold 6 折叠屏手机中全部使用骁龙 8 Gen 3 处理器，依然没有自家 Exynos 的版本。

消息人士称，从目前的信息来看，三星在其折叠屏手机上使用了高通的处理器，新手机也将如此。三星智能手机业务部门移动体验业务考虑到与高通的关系以及成本控制，选择继续使用高通骁龙系列。

消息人士表示，这并不是因为最近在 Galaxy S24 中使用的三星 Exynos 2400 存在任何性能问题，而是因为效率。Galaxy Z 系列从一开始就是基于高通处理器设计的，添加另一个处理器版本只会增加成本。

报道还提到，只有当折叠屏手机的出货量与 S 系列一样多时，三星再增加一家处理器供应商才有利于降本。消息称三星计划于 7 月 10 日在巴黎举行的 Galaxy Unpacked 展会上发布新手机，IT之家将跟进更多信息。

爆料博主 @kro_roe 也透露了类似的信息，表示 Galaxy Z Flip 6 全部配备了骁龙芯片，三星高层考虑过改用 Exynos 2400，但年轻的开发者们还是坚持骁龙芯片。

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