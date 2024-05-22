京东被曝“严整风纪”上热搜：非工作微信群全部解散，考量工作饱和度……

IT之家 5 月 22 日消息，据雷峰网报道，多个消息爆料称，京东零售本周开始严查考勤，并且调整了午休规则。

新规要求每天早上 9 点统计上班工位人数，班车若晚点需提交证明照；

午休时间缩短至 1 小时，自 12:00 至 13:00，期间不得熄灯；

公司严禁代打卡行为，一经发现将严肃处理相关人员；

为评估员工工作饱和度，晚 6 点下班的员工需接受工作饱和度考量；

微信群非工作的全部解散，所有沟通全部咚咚进行。

有知情人士称此次京东公司严查考勤，调整午休时间并没有邮件正式通知，而是部门口头通知，没有任何留痕。

报道还称，5 月 21 日京东集团行政服务中心正式发布通知，对总部餐厅的供餐时间和职场照明管理进行了优化调整。根据通知内容，总部餐厅的供餐时间已明确为每日 11:30 至 13:30，午休时间为 1 小时。此外，通知还提到，为了营造更加高效、有序的工作环境，各职场将在中午时段保持明亮，不再闭灯。

截至IT之家发文，“京东被曝严查考勤”话题已登上微博热搜榜第 14，京东官方暂未给出回应。

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