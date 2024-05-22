双门敞篷轿跑造型，宝马 Skytop 概念车官图曝光

IT之家 5 月 22 日消息，宝马计划在即将举办的意大利埃斯特庄园古董车展 (Concorso d'Eleganza Villa d'Este) 上发布 Skytop 概念车，网上有视频已抢先曝光了该车的外观，视频展示了新车全貌，但发布后不久即被删除，暗示可能来自内部泄露。

Skytop 概念车融合了经典设计元素和现代风格，基于 8 系双门轿跑车打造，或预示着宝马全新敞篷车型的到来。外观方面，新车拥有修长的车头、鲨鱼鼻式前保险杠、宽大的双肾格栅、两个引擎盖通风口以及独特的分体窗船尾式车尾，种种细节暗示其将搭载燃油发动机，后方双椭圆形排气管进一步佐证了这一点。车内采用深红色调内饰，辅以奢华的饰面和可拆卸的 Targa 式双顶棚设计。

IT之家注意到，Skytop 概念车上配备了常规的侧后视镜、后视镜以及前保险杠拖车钩盖，这在概念车上并不多见，反而更接近量产车的设计。业界推测，这或许意味着宝马未来量产车型将沿袭 Skytop 的设计语言。

Skytop 概念车将于 5 月 24 日至 26 日举行的埃斯特庄园古董车展上正式亮相，届时它将与宝马 M Hybrid 艺术车以及该品牌历史悠久的经典车型一同展出。

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