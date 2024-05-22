99% sRGB 色域 + 4K 分辨率：戴尔 S2721QS 显示器 1560 元 618 发车

戴尔 S2721QS 显示器发售于 2020 年 8 月份，搭载 27 英寸 3H 硬化防眩光 IPS 面板，分辨率 3840*2160，覆盖 99% sRGB 色域，首发价 2699 元。

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据介绍，戴尔 S2721QS 采用 27 英寸 4K IPS 面板，具有 3840×2160 分辨率与 60Hz 刷新率，拥有 99% sRGB 色域覆盖，支持 AMD FreeSync 技术，支持硬件级防蓝光。

外观上采用三面窄边框设计，配备可调节高度的支架，显示器也可倾斜、侧转和沿枢轴调整。

另外，这款显示器拥有 2 个 HDMI2.0 接口、1 个 DP1.2 接口，内置 2 个 3W 扬声器。

官方参数

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