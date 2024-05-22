NASA 再次推迟波音 Starliner 首次载人飞行计划，推进系统氦气泄漏需进一步评估

IT之家 5 月 22 日消息，美国宇航局（NASA）周二宣布，由于工程师需要更多时间评估星际客船 (Starliner) 推进系统中的氦气泄漏问题，该公司原定于 5 月 25 日进行的首次载人飞行计划将再次推迟。

NASA 在声明中表示，发射日期将延期，下一次可能的窗口仍在讨论之中。“技术团队已经连续两天开会，评估飞行计划、系统性能和冗余能力，”声明写道，“这方面仍有待推进的工作，下一次可能的发射机会仍在讨论中。”

此次推迟是由于在 5 月 7 日星际客船计划从佛罗里达州发射之前，任务人员发现推进系统存在氦气泄漏问题，以及助推器联合发射联盟 (ULA) 的 Atlas 火箭也出现了问题。ULA 是波音和洛克希德・马丁公司的合资企业。

经过多年的延期、技术问题以及两次无人驾驶飞行展示（一次在 2019 年失败，另一次在 2022 年成功）之后，宇航员苏尼・威廉姆斯和巴奇・威尔莫尔将搭乘星际客船执行首次载人飞行，前往国际空间站。

搭载这两位资深试飞员执行的此次飞行任务，将是星际客船在 NASA 认证其可以执行常规载人往返国际空间站任务之前的最后一次关键测试。IT之家注意到，SpaceX 的龙飞船是在 NASA 同一项目下开发的，自 2021 年以来一直是 NASA 往返国际空间站的主要载人工具。

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