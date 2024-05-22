TechInsights：2024 年第一季度华为登顶全球折叠屏手机市场，同比增长 257%

IT之家 5 月 22 日消息，市场研究机构 Techinsights 今日发布报告称，2024 年第一季度华为登顶全球折叠屏手机市场，同比增长 257%，三星、荣耀紧随其后。
2024 年 Q1，华为成为全球折叠屏智能手机市场的领导者，尤其是在书本式折叠屏手机类别中。三星和荣耀紧随其后。
三星在该季度表现有些低迷，但其翻盖式折叠屏手机仍占据市场领先地位。
联想摩托罗拉凭借其翻盖式 RAZR 系列产品实现了快速增长。
中兴作为新玩家在日本市场推出了一款新的翻盖式折叠屏手机。
书本式折叠屏占据折叠屏手机类别的大部分份额；由于中国消费者更青睐书本式折叠屏手机，该类别同比增长最为强劲。
IT之家注意到，中国市场整体折叠屏手机市场同比增长 94%，其中大部分为横向书本式折叠屏手机；北美市场同比增长 143%，其中大部分为竖向翻盖式折叠屏手机，摩托罗拉份额超越三星，一加占据第三名。
品牌全球份额方面：
摩托罗拉：同比增长 1250%
荣耀：同比增长 480%
vivo：同比增长 331%
华为：同比增长 257%
小米：同比增长 41%
三星：同比下滑 25%
OPPO：同比下滑 70%
参考资料
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