TechInsights：2024 年第一季度华为登顶全球折叠屏手机市场，同比增长 257%

2024 年 Q1，华为成为全球折叠屏智能手机市场的领导者，尤其是在书本式折叠屏手机类别中。三星和荣耀紧随其后。

三星在该季度表现有些低迷，但其翻盖式折叠屏手机仍占据市场领先地位。

联想摩托罗拉凭借其翻盖式 RAZR 系列产品实现了快速增长。

中兴作为新玩家在日本市场推出了一款新的翻盖式折叠屏手机。