2024 款苹果 iPad Pro 后置摄像头新增环境光传感器，原彩闪光灯更智能

IT之家 5 月 22 日消息，苹果在本月发布了新一代 iPad Pro，配备了 M4 芯片并采用了更轻薄的设计。细心的用户可能会发现，苹果悄悄移除了后置超广角摄像头，仅保留了广角镜头和 LiDAR 扫描仪。除此之外，新款 iPad Pro 后置摄像头模组上还多了一个孔洞，这是新增的神秘传感器吗？答案是肯定的。

旧款 iPad Pro 的后置摄像头模组拥有广角和超广角双镜头，以及 LiDAR 扫描仪、闪光灯和麦克风。而新款机型则少了超广角镜头，取而代之的是一个传感器。那么这个传感器究竟有什么作用呢？

根据新款 iPad Pro 的用户指南，该传感器为环境光传感器。虽然 iPad 的正面显示屏上方也配有类似的传感器，用于控制自动亮度和原彩显示功能，但苹果此次加入后置环境光传感器，可能是为了提升摄像头性能。

IT之家注意到，在发布会上，苹果提到新款 M4 iPad Pro 配备了新一代“自适应原彩闪光灯”，可检测环境光线条件，并结合硬件和人工智能技术改善文档扫描效果，消除阴影问题。由此推测，后置环境光传感器可能用于调节“原彩闪光灯”的颜色，从而在拍摄文档时获得更佳效果。

至于苹果是否还计划将该传感器用于其他尚未发布的功能，让我们拭目以待。

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