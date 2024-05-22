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淘宝 PC 端网页版升级，支持观看直播间购买商品

2024/5/22 16:01:15 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 我抢了台西窗旧事 的线索投递！

IT之家 5 月 22 日消息，据淘宝官方新闻稿，近日淘宝网页版对直播功能做了新一轮升级，618 大促期间，消费者可在 PC 端网页观看淘宝直播并下单

据介绍，此番改版后，淘宝 App 上所有的直播间都已在网页版上线，直播间功能完善，单个直播间内“直播画面”、“宝贝口袋”、“聊天互动”并排分列三栏。右侧还能看到相关排行榜。

参考IT之家先前报道，淘宝目前正在重启网页版本，目前已经成立了一个规模不大、完整建制的团队专门负责 PC 端的优化升级，此前淘宝网站站长“空无”还发布一则《致 taobao.com 用户的一封信》，其中提到开发团队正在对网页进行一系列重要升级：

二个月来，我们密集上线了大大小小 60 多个功能，解决了用户反馈最多的一些顽疾问题。比如登录状态做了更长时间保持、首页搜索购物车等产品做了多种 PC 大屏优化、购物车终于能展示券后价、领券购买和优惠明细展示、店铺优化了很多店 PC 装修无法看宝贝的问题、商品详情做了优惠自动领取、我的淘宝增加发票管理、网页加载性能优化等等问题。

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