消息称 OPPO Find X8 手机首搭天玑 9400 芯片，配“1.5K 小尺寸直屏 + 潜望镜”

IT之家 5 月 22 日消息，博主 @数码闲聊站 今天曝光一款神秘新机，该机据称将“首发天玑 9400 + 1.5K 小尺寸直屏 + 潜望镜”，评论区普遍认为该机是即将在 10 月亮相的 OPPO Find X8 系列手机。

该博主此前还声称 OPPO Find X8 系列手机目前规划三款机型，中杯和大杯机型最快 10 月亮相，影像旗舰迭代的超大杯在 2025 第一季度亮相，相对于目前的 OPPO Find X7 系列手机，新机据称将采用“新形态设计、新影像方案、新电池快充”，号称“能够补齐前代机型的短板”。

▲ 图源 IT之家图赏：OPPO Find X7“星空黑”手机

另据IT之家先前报道，天玑 9400 暂定于 10 月份发布，因此相关时间点也能够与 OPPO Find X8 对上，这款芯片据称将采用 Cortex-X5、Cortex-X4 和 Cortex-A7xx 全大核设计。爆料并未透露具体的 CPU 架构，但如果与天玑 9300 相似，则可能是一颗 Cortex-X5 超大核、三颗 Cortex-X4 大核和四颗 Cortex-A730 大核。

从纸面参数来看，这将是一个很强的 CPU 配置，但天玑 9400 今年晚些时候将要面对来自骁龙 8 Gen 4 的激烈竞争。高通已经确认骁龙 8 Gen 4 将是首款采用其自研 Oryon 核心的智能手机芯片组，因此非常期待这两款处理器在性能方面的一较高下。

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