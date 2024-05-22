599 元，微星黑白双刃机箱新品上市：270° 海景房 + 强化散热设计

IT之家 5 月 22 日消息，微星 MAG PANO 100L PZ 机箱官宣上市，有黑白双色设计，白色的尾缀多了 WHITE，其他保持一致，中文命名“黑刃 / 白刃 PLUS”。

这款机箱相比之前的 MAG PANO M100L PZ 增加对 ATX 主板的支持，并调整了电源仓的位置，而命名中的少了的 M 就是此意。

这款机箱的和之前 M100L 在造型较为接近，都有 270° 的可视角，满足展示 ARGB 灯效需求。

这款机箱的尺寸为 518.mm x 290mm x482mm，能够支持 9 孔 ATX 主板，还支持微星的 PROJECT ZERO 系列背插主板。

散热设计上这款机箱最多可以安装 10 个风扇，包括机箱侧面的 3 个 120mm，顶部 3 个 120mm，底部 3 个 120mm，以及后部 1 个 120mm，其中部分还能可更换为 140mm 风扇，从而加强出气量。

值得一提的是这款机箱考虑到了风冷用户，最高能支持 166mm 高的塔式散热器，并兼容一些冷头比较大的水冷。机箱背部的走线空间达 90mm。

这款 MAG PANO 100L PZ 机箱支持多硬盘安装，包括 3 个 2.5 英寸的，2 个 3.5/2.5 的共用支架。显卡上也能支持横置和竖置两种方案，并通过自带的风扇支架来安装额外 2 个 60mm 风扇。

机箱的前置接口放在机箱左侧靠下的位置，拓展上提供 2 个 USB 3.2 Gen 1 接口，最高 5Gb 传输，还自带一个 Type-C 接口，支持 20Gb 传输；并配有 3.5mm 输入 / 输出的二选一接口以及重启键。

这款机箱还采用了一体式接线模块，过往机箱中都需要自己连接开机、重启和信号灯之类的线。而现在微星一体式接线模块可以方便地像插入 USB、音频接头那样快速接入。

微星官方表示，目前这款 MAG PANO 100L PZ（WHITE）机箱已经到货，并将于近期上市，零售价 599 元。IT之家暂未查询到黑色版价格。

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