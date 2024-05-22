全国首个，文远知行自动驾驶货运车获准在广州开展纯无人公开道路测试

IT之家 5 月 22 日消息，自动驾驶科技公司文远知行 WeRide 今日宣布获得广州市颁布的远程测试（无人）牌照和载货测试牌照。

文远知行旗下自动驾驶货运车 Robovan（下称“文远货运车”）获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”，测试范围覆盖白云区、花都区、番禺区、黄埔区、南沙区、海珠区等 6 个行政区及南沙全域共 797 条测试道路，双向里程 3,247 公里。

据介绍，这是中国首个城市开放道路场景下 L4 级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可，也是中国首个支持 7x24 全天时的自动驾驶货运车载货测试活动。

▲ 文远货运车在广州街头

文远知行表示，文远货运车是中国第一款 L4 级自动驾驶货运车，采用江铃轻客 BEV 车型开发，搭载文远知行全栈式软硬件解决方案，拥有 360° 无盲区感知能力、全冗余底盘和智驾系统，可实现全天时、全场景运行，覆盖城市中心、城中村、高快速路等道路场景。

为满足其大规模商业化落地应用需求，文远知行定向研发了云控平台和自动驾驶货运 App，可实时查看运行路线及自动驾驶状态，支持语音客服、车辆定位、订单状态管理、送货进度查询、车队调度等多维度商业化运营级功能。

▲ 文远货运车执行载货测试任务

目前，文远知行已与多家中国物流企业合作，在广州国际生物岛落地自动驾驶城市货运商业化运营试点，试点期间每日承运货物超 50,000 件。

IT之家查询发现，文远知行在总部广州已开展多项无人驾驶测试，包括 Robotaxi 自动驾驶出租车、Robosweeper 自动驾驶环卫车商业化运营。2023 年 12 月 30 日，文远知行携手广州巴士集团落地全国首个自动驾驶小巴商业收费运营服务。

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