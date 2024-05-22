沙特阿美携手 Pasqal 建设该国首座量子计算机，200 量子比特规模

IT之家 5 月 22 日消息，石油巨头沙特阿美前日宣布携手中性原子量子计算企业 Pasqal 建设沙特阿拉伯首台量子计算机。该量子计算机的规模达 200 量子比特。

根据双方签署的合作协议，这台量子计算机的安装、维护和运营将由 Pasqal 负责。该计算机计划于 2025 年下半年完成部署。

这台量子计算机最初将使用“模拟”模式，此后一年该计算机将升级到更为先进的“模拟-数字”混合模式，可提供更强大的量子算力。

展望未来，协议双方考虑在沙特阿拉伯建立国际领先的量子计算学术机构，促进量子算法开发。

作为全球市值最高的上市公司之一，沙特阿美在先进算力领域的大规模投资从未停歇：

根据IT之家的查询，在本月出炉的最新一期 Top500 超算榜单中，有 6 台由沙特阿美所有或共同所有的超级计算机。

其中既包括曾经的世界前十超算 Dammam-7（现算力排名 37 位），也包括基于英伟达 HGX H100 服务器模块的 Tuwaiq XGPG 超算（现算力排名 111 位）。

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