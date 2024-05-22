宁德时代曾毓群：电动飞机项目预计 2027、2028 年推出应用

IT之家 5 月 22 日消息，据财联社报道，在澳门举行的 BEYOND 国际科技创新博览会上，宁德时代董事长曾毓群表示，在电动飞机领域，宁德时代正在进行合作开发。

曾毓群称，“我们需要从小飞机开始尝试，从 1 吨飞机一直到 8.8 吨飞机。目前我们已在试飞 4 吨飞机。但达到商用程度需要 8 吨以上飞机，因此我们仍需继续努力推进，预计 2027、2028 年有望推出应用。”

曾毓群还称：“我们在 10 年内投入了 100 亿美金，在去年我们就投入了 25 亿美元（IT之家备注：当前约 181 亿元人民币）的研发费用。比如说新材料、化学。人们说我有这样子的材料，这些都只是某一个成分，我们的新材料能够把这些元素放在一起，让表现更优。”

去年 4 月 19 日，宁德时代在上海车展现场正式发布了凝聚态电池，宁德时代首席科学家吴凯透露，宁德时代凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发。凝聚态电池单体能量密度最高可达 500 瓦时 / 千克，能够兼顾高比能与高安全。作为对比，目前主流三元锂电池能量密度约为 250 瓦时 / 千克；磷酸铁锂电池能量密度基本在 180 瓦时 / 千克。

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