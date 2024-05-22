Modos 推出 13.3 英寸 60Hz 电子墨水屏显示器：基于 Spartan 6 FPGA，方案已开源

IT之家 5 月 22 日消息，Modos 推出 Modos Paper Monitor 60Hz 电子墨水屏显示器与 Modos Development Kit 开发套件，方案现已开源。

据介绍，Modos Paper Monitor 是一款 13.3 英寸 1600 x 1200 分辨率的 E-Ink 显示器，支持 60Hz 刷新率，可通过 HDMI 与 USB-C 接口连接，支持 Linux、macOS 和 Windows 操作系统即插即用。

IT之家注意到，Modos 同期推出了 Modos Development Kit 开发套件，可兼容 6 英寸与 13.3 英寸的黑白与彩色 E-Ink 面板。

该套件使用 Xilinx Spartan-6 LX16 FPGA，通过 PTN3460 实现 USB Type-C DP Alt 视频输入，ADV7611 实现 DVI（micro HDMI 接口）视频输入，树莓派 RP2040 主控用于 USB 通信与固件升级，具有以下特点：

处理延迟低于 20 µs

支持 2 阶、4 阶与 16 级灰度输出

优化延迟的 2 阶、4 阶驱动模式

自动切换 2 阶和 16 阶灰度驱动模式

硬件拜耳抖动、蓝噪抖动和误差扩散抖动，无额外延迟

Modos Paper Monitor 显示器硬件设计与 FPGA 固件源码现已开源。

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