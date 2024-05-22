拼多多第一季度营收 868.1 亿元，同比增长 131%

IT之家 5 月 22 日消息，拼多多发布 2024 年第一季度财报，拼多多第一季度营收 868.1 亿元人民币，预估 768.6 亿元人民币，同比增长 131%；归属于拼多多普通股股东的净利润为 279.978 亿元，同比增长 246%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为 306.018 亿元，同比增长 202%。

第一季度拼多多来自在线营销服务及其他服务的营收为 424.562 亿元，与 2023 年同期的 272.444 亿元相比增长 56%。来自交易服务的营收为 443.558 亿元，与 2023 年同期的 103.926 亿元相比增长 327%。

IT之家注意到，第一季度拼多多研发费用 29 亿元，同比增长 16%。

“公司仍在成长期，今年将继续为深化高质量发展战略进一步加大投入。”拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示，“我们的高质量发展是一项长期、庞大、复杂的系统工程，我们将汇聚各方力量，扎实推进、狠抓落实，加快实现这个发展新阶段的目标和任务。高质量发展是我们的长期战略，将在消费端、供给端、合规及平台生态三个方面持续发力，在大力回馈消费者的同时保障高质量的供给和服务。”

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