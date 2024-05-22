全国首个公共交通智能消毒净化平台上线：曹操出行 1000 台车安装净化系统

IT之家 5 月 22 日消息，曹操出行、福建省大数据集团和厦门自由呼吸智能科技有限公司昨日签署战略合作协议，共同打造全国首个公共交通智能消毒净化平台。

IT之家注：福建省大数据集团成立于 2021 年 08 月 26 日，是省管国有全资大数据企业，负责省级电子政务网络、云、平台等系统的建设和运维；全省公共数据资源一级开发主体等业务。 厦门自由呼吸智能科技有限公司成立于 2023 年 02 月 17 日，公司经营范围包括：物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境监测专用仪器仪表销售等。

据介绍，本次合作开展后，曹操出行将为 1000 台车辆安装智能消毒净化设备。司机启动车辆的同时，净化系统将会自动开启。

行程中，系统将实时监测与采集车辆内部环境数据并进行大数据分析，智能判断消毒需求，并通过 4G 物联网消毒净化系统终端确保车辆内部环境的清洁与安全。

曹操出行成立于 2015 年，由吉利控股集团孵化，总部位于苏州。2023 年，曹操出行的收入同比增长 39.8% 至人民币 107 亿元，毛利率提升至 5.8%。2023 年第四季度，曹操出行实现了 5.0% 的经调整 EBITDA 率。

曹操出行已于 4 月 30 日向港交所提交上市申请书，联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发证券（中国香港）。

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