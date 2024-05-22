追觅 X40 Pro Ultra 旗舰扫地机发布：双机械臂、升降全景激光雷达，5899 元起

IT之家 5 月 22 日消息，追觅今晚发布旗舰扫地机新品 X40 Pro Ultra，拥有 13000Pa 吸力，搭载仿生双机械臂清洁、自升降全景激光雷达，5899 元起。

追觅 X40 Pro Ultra 搭载自升降全景激光雷达：

下降时使用双目 Vslam 导航感知

升级时全景激光雷达 360° 感知

据介绍，X40 Pro Ultra 的双目结构光立体避障系统可实现动态避让地面超 140 种障碍物。

新款扫地机器人搭载全新八核芯片与 AI Sage 12.0 算法，运用自动驾驶 BEV 算法模型，可融合扫地机的所有环境感知传感器，将扫地机的多个独立的环境感知视角转化为鸟瞰视角。

IT之家注意到，追觅 X40 Pro Ultra 还搭载与百度千帆文心大模型联合研发的 DreameGPT，可做到理解用户、回答用户问题、帮助用户解决问题等功能。

清洁系统方面，新款扫地机搭载仿生双机械臂，宣称可实现 100% 墙角覆盖率。

此外，该扫地机还搭载可升降边刷，实现干湿分离精细化扫拖。

这款扫地机器人吸力达 13000Pa，电机转速高达 48500 转 / 分钟。

X40 Pro Ultra 还搭载主动式双刮洗臂基站自清洁 2.0 系统，可像雨刮器一样主动刮洗清洗盘，减少基站内残留脏污及异味。

基站支持自动上下水、热风烘干拖布等功能，可实现 100 天免倒垃圾。

IT之家附产品参数如下：

追觅旗舰扫地机新品 X40 Pro Ultra 提供两款配置，现已开售，也可选择参与预售。

水箱版：6299 元，3980-400 券后 5899 元

上下水组合：6999 元，3980-400 券后 6599 元

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