可追踪人眼实时渲染，天马首发 TIANMA META SIGHT 光场 3D 解决方案

IT之家 5 月 22 日消息，天马微电子今日官宣：首发 TIANMA META SIGHT 光场 3D 解决方案。该方案采用双追系统，适配多视点显示，支持实时渲染，无损 2D / 3D 显示切换。

IT之家整理天马 TIANMA META SIGHT 3D 光场屏亮点信息如下：

TIANMA META SIGHT 3D 光场显示器采用追踪式超多视点技术，提供超宽 3D 视角，用户在观看时可感受“全方位、稳定流畅的”立体视觉体验。

TIANMA META SIGHT 3D 光场显示器首创了光场显示器双追踪系统，在结合了人眼追踪技术的同时，引入双轴机械旋转机制。

TIANMA META SIGHT 3D 光场显示器还内置高速实时光场渲染算法，支持用户更换视点时，实时完成图像渲染任务，为用户提供 3D 景深效果。

TIANMA META SIGHT 3D 光场显示器采用了自研全液晶柱棱镜技术，可实现硬件层级的无损 2D / 3D 快速切换，能够自由切换显示模式，无需担心图像质量下降的问题。

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