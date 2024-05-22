乌龟海岸 Stealth 500 / 600 Gen 3 无线游戏耳机上市：支持 Xbox 主机，79.99 美元起

IT之家 5 月 22 日消息，近期收购外设品牌冰豹的乌龟海岸推出 Stealth 500 与 Stealth 600 Gen 3 头戴式无线游戏耳机，支持 Xbox 主机，售价 79.99 / 99.99 美元（IT之家备注：当前约 579 / 724 元人民币）。

乌龟海岸 Stealth 500

乌龟海岸 Stealth 500 无线游戏耳机提供 Xbox / PlayStation / PC 三个版本，支持低延迟 2.4GHz 无线与蓝牙 5.2 连接，可提供 40 小时续航。

该耳机搭载 40mm 动圈单元，支持通过桌面及移动应用程序修改 10 段 EQ 均衡器设定，并预置四种乌龟海岸均衡器模式，售价 79.99 美元（当前约 579 元人民币）。

乌龟海岸 Stealth 600 Gen 3

乌龟海岸 Stealth 600 Gen 3 无线游戏耳机提供 Xbox / PlayStation / PC 三个版本，黑白双色可选，支持低延迟 2.4GHz 无线与蓝牙 5.2 连接，可提供 80 小时续航。

该耳机搭载 50mm 动圈单元，支持通过桌面及移动应用程序修改 10 段 EQ 均衡器设定，并搭载 AI 麦克风降噪功能，售价 99.99 美元（当前约 724 元人民币）。

乌龟海岸暂未公布两款新耳机于国内市场的上市时间与售价，仅 Xbox 版耳机支持 Xbox 主机无线连接。

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