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首页 > 科学探索>科技前沿

我国科研人员模仿蟑螂造了款机器人，最快每秒可前进 45 厘米

2024/5/22 22:54:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 22 日消息，据央视新闻报道，北京航空航天大学科研团队历时 15 年，自主研发了微尺寸仿生机器人 ——“昆虫”机器人。

据报道，“昆虫”机器人的设计灵感来自蟑螂，只有硬币大小，重量是和类似体积的昆虫几乎一致，空载的重量大概是 200 毫克，外壳由碳纤维打造，搭载科研人员自主设计的芯片、微型麦克风和量身定做尺寸的电池等，支持蓝牙遥控。IT之家注意到，目前该机器人还没有专用的“充电桩”，需要依靠手工充电，充电 2 分钟可爬行 10 分钟。

据介绍，“昆虫”机器人最主要的突破是动力技术，科研人员利用了电磁场环境中出现的电磁振动现象，打造出能够爬行的“昆虫”机器人，仅靠前腿就可实现快速直行和转动。

实验室测试数据显示，目前“昆虫”机器人在负载电池的情况下，可以达到每秒前进 37 厘米，在空载环境下速度更快，最快速度可以达到 45 厘米每秒，已经和蟑螂的速度相当了。

“昆虫”机器人未来有望应用于助力灾后搜救、大型机械设备和基础设施损伤检测等领域，目前科研人员正在为“昆虫”机器人自主运动方案进行规划设计。

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关键词：机器人

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