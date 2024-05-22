大模型加持、端云结合，华为李小龙公布 XMAGE 未来影像进化十大趋势

IT之家 5 月 22 日消息，2024 华为影像 XMAGE 品牌之夜于今日下午四时举行，华为终端 BG CTO 李小龙在活动上公布了华为 XMAGE 未来影像进化十大趋势。

IT之家整理如下：

极致紧凑，极致影像表现

新型光学材料／高性能传感器／超精密模组

拍得到、拍得清

XD Motion 运动引擎／XD Fusion 超清图像引擎／XD Optics 计算光学

暗拍与长焦

超稳暗拍系统／主摄级长焦模组／高层语义理解／底层图像恢复算法

所见即所得

全流程高动态光影记录／原色引擎再升级／拍显联合

动态影像

实时 AI 视觉处理系统（rNVP）／沉浸式信息记录（时空与声音）

影像风格

场景化推荐／个性化风格与设置

鸿蒙生态

多媒体生态／基于大模型创造平台 /丰富的编辑工具

智慧化影像创作

AI 电影级光影重构、虚化转场、后期编辑 / 大模型小型化

多摄多模态

超微距能力／超光谱相机／新型传感器

端云结合赋能影像

端云协同／云端大模型图像生成算法／隐私安全系统

中国内地导演、电影摄影师、摄影指导、中国影视摄影师学会副会长赵小丁在活动现场表示，他的手机短片电影作品《化境》将于今年 6 月发布。

华为移动影像品牌 XMAGE 发布于 2022 年 7 月，是华为将过去在影像领域的积累、实践与创造进行凝练和总结。XMAGE 代表的技术创新和拍摄体验创新，主要围绕光学系统、成像技术、图像处理等领域展开。

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