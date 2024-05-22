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大模型加持、端云结合，华为李小龙公布 XMAGE 未来影像进化十大趋势

2024/5/22 23:32:18 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 22 日消息，2024 华为影像 XMAGE 品牌之夜于今日下午四时举行，华为终端 BG CTO 李小龙在活动上公布了华为 XMAGE 未来影像进化十大趋势。

图源华为终端官方微博

IT之家整理如下：

极致紧凑，极致影像表现

  • 新型光学材料／高性能传感器／超精密模组

拍得到、拍得清

  • XD Motion 运动引擎／XD Fusion 超清图像引擎／XD Optics 计算光学

暗拍与长焦

  • 超稳暗拍系统／主摄级长焦模组／高层语义理解／底层图像恢复算法

所见即所得

  • 全流程高动态光影记录／原色引擎再升级／拍显联合

动态影像

  • 实时 AI 视觉处理系统（rNVP）／沉浸式信息记录（时空与声音）

影像风格

  • 场景化推荐／个性化风格与设置

鸿蒙生态

  • 多媒体生态／基于大模型创造平台 /丰富的编辑工具

智慧化影像创作

  • AI 电影级光影重构、虚化转场、后期编辑 / 大模型小型化

多摄多模态

  • 超微距能力／超光谱相机／新型传感器

端云结合赋能影像

  • 端云协同／云端大模型图像生成算法／隐私安全系统

图源华为终端官方微博

中国内地导演、电影摄影师、摄影指导、中国影视摄影师学会副会长赵小丁在活动现场表示，他的手机短片电影作品《化境》将于今年 6 月发布。

图源华为终端 BG CTO 李小龙微博

华为移动影像品牌 XMAGE 发布于 2022 年 7 月，是华为将过去在影像领域的积累、实践与创造进行凝练和总结。XMAGE 代表的技术创新和拍摄体验创新，主要围绕光学系统、成像技术、图像处理等领域展开。

图源华为官方

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