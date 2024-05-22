漫威首款沉浸式苹果 Vision Pro 应用预告发布，5 月 30 日上线

IT之家 5 月 22 日消息，漫威与工业光魔沉浸体验 (ILM Immersive) 本月初宣布，基于 Disney+ 动画剧集《假如…？》的“沉浸式故事”将登陆 Apple Vision Pro。今日，这部互动式作品《What If…? – An Immersive Story》的正式预告片和发售日期已公布，确定将于 5 月 30 日上线。

这款结合了增强现实（AR）和混合现实（MR）技术的应用将于 5 月 30 日作为一款独立 App 登陆 Apple Vision Pro 平台，并且限时免费。

正如预告片展示的那样，真人大小的观察者将会出现在你的客厅里，请求你的帮助。你将穿越漫威多元宇宙，与来自不同宇宙的变体人物作战，并与法师王一起学习各种咒语，寻找散落各处的无限宝石。

得益于 Apple Vision Pro 清晰的 4K 显示屏和先进的摄像头系统，用户将能够完全沉浸在漫威宇宙的世界中，亲眼目睹传送门在你家打开，以及虚拟的角色出现在现实空间。此外，漫威工作室和工业光魔 (ILM) 沉浸式特效团队还将充分利用 Vision Pro 的各项功能，实现对用户眼睛和手部的追踪。

从预告片来看，这款应用的体验相当有趣，对于拥有 Apple Vision Pro 的漫威粉丝来说，无疑是重磅消息。作为 Disney + 首款沉浸式互动故事，《What If…? – An Immersive Story》不仅将包含来自动画剧集的角色、故事线和场景，还将引入全新的内容。

ILM Immersive 在一份新闻稿中表示，《What If…? – An Immersive Story》将带你踏上一段非凡的旅程，“玩家将置身于令人叹为观止的环境中，在混合现实和虚拟现实之间穿梭，进入漫威电影宇宙的标志性地点。粉丝们将通过手势和眼神与周围世界互动，沉浸于绚丽的视觉效果和空间音频中，并在叙事冒险中拯救现实的命运。所有这些突破性的功能都将提醒玩家，时间、空间和现实并非线性发展的。”

据悉，该应用的体验时长将达到 1 个小时，并且可能存在一定的重复可玩性，似乎采用了“选择你自己的冒险”的形式，玩家可能会根据不同的选择经历不同的剧情走向，增加游戏的可玩性。

漫威工作室出品的《What If…? – An Immersive Story》将于 5 月 30 日独家登陆 Apple Vision Pro 平台，该应用需要从 Disney + 独立下载。不过需要注意的是，Vision Pro 本身售价 3500 美元（IT之家备注：当前约 25340 元人民币），所以想要体验这款游戏还是需要一笔不小的投入。

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