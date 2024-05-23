NanaZip 3.0 发布：同步 7-Zip 更新至 24.05，引入 Win UI 和 Mica 效果

IT之家 5 月 23 日消息，NanaZip 是一款基于 7-Zip 的开源压缩工具，界面简洁美观，且适配 Win 11 右键菜单。

NanaZip 3.0 大版本更新现已正式发布，而且从这一版本开始将提供两种发行版本，即 NanaZip 和 NanaZip Classic，同时也取消了对于 32 位 x86 系统的打包支持（32 位 Classic 版本仅限便携版，不支持右键菜单，但仍保留 Win32 GUI 和 Win32 CLI）。

NanaZip（基于 XAML 的 GUI、基于 VT 的 CLI 和 MSIX 包）

支持的操作系统：Windows 10 版本 2004（Build 19041）或更高版本

支持的平台：x86（64 位）和 ARM（64 位）

NanaZip Classic（Win32 GUI 和 Win32 CLI）

支持的操作系统：Windows Vista RTM（Build 6000.16386）或更高版本

支持的平台：x86（32 位和 64 位）和 ARM（64 位）

NanaZip Core（核心库和自解压可执行文件）

支持的操作系统：Windows Vista RTM（Build 6000.16386）或更高版本

支持的平台：x86（32 位和 64 位）和 ARM（64 位）

开发者表示：NanaZip 从今往后将不再仅仅只是一款简单的 7-Zip 分支，NanaZip 和 7-Zip 之间的关系更类似于 Chromium 和 WebKit，NanaZip 后续提供的大部分改进都不会被 Igor Pavlov 合并到 7-Zip 主程序中；不过 NanaZip 将继续保持与最新的 7-Zip 主线版本同步。因此，开发者重写并拆分了核心库和自解压可执行文件的代码，从而将其单独作为一个 NanaZip.Core 项目来维护，且其他 NanaZip 部分也将尽快进行现代化改造。

此外，开发者还表示正尝试在未来用纯 C++/WinRT 风格重写现代化的 7-Zip 插件开发包 (SDK)。因为 Igor Pavlov 在每次发布新版本时都会进行很多改动，所以他需要一种更简便的方式来为 7-Zip 和 NanaZip 开发插件。

值得一提的是，NanaZip 还在微软商店提供了一个 99.99 美元（IT之家备注：当前约 725 元人民币）的赞助版内购插件，以吸引更多赞助商和贡献者（对 2024 年 3 月 30 日之前已经赞助过 NanaZip 的用户和源码贡献者全部免费）。

赞助版与普通版之间没有功能差异，唯一区别是工具栏中会显示一个 “❤️ 感谢您的赞助 ❤️” 按钮，而不是普通版本中的 “☕ 赞助 NanaZip ☕” 按钮，类似于 Visual Studio 的管理员模式。

发行说明

NanaZip 3.0 及更高版本将提供两种发行版本

NanaZip 打包版本的 32 位 x86 支持已被删除

NanaZip 3.0 及更高版本将提供 NanaZip 赞助版

NanaZip 引入了预安装支持

继承 7-Zip 24.05 的所有功能。

界面

支持所有 GUI 图形界面的深色模式。

支持主窗口的 Mica 材质效果（启用深色模式并禁用 HDR 时可享受所有全窗口沉浸式 Mica 效果）。

使用 MSIX 打包，提供现代部署体验。

支持 Windows 10/11 文件资源管理器的右键菜单关联。

压缩格式支持

支持 NSIS 脚本解压缩（来自 7-Zip NSIS 分支）。

提供 7-Zip 执行别名，帮助用户迁移到 NanaZip。

支持 Brotli、Fast-LZMA2、Lizard、LZ4、LZ5 和 Zstandard 压缩编码（来自 7-Zip ZS 分支）。

其他特性

支持所有 GUI 组件的 Per-Monitor DPI-Aware

支持自解压可执行文件的 GUI 版本的 i18n

集成 RHash 的哈希算法 (AICH、BLAKE2b、BTIH 等) 到 NanaZip 中。

集成 xxHash (XXH3_64 位、XXH3_128 位) 和 GmSSL (SM3) 的哈希算法。

为所有目标二进制文件启用控制流防护 (CFG) 以减轻 ROP 攻击。

将所有 x86 和 x64 目标二进制文件标记为兼容控制流强制技术 (CET) 阴影堆栈。

运行时进行严格句柄检查以避免使用无效句柄。

发行版本禁用动态代码生成能力，防止运行时生成恶意代码。

阻止运行时从远程源加载意外的库。

启用包完整性检查。

启用异常处理延续元数据。

启用签名返回。

支持命令行版 NanaZip 禁用子进程创建。

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