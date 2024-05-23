联想小新 Pad Studio / 2024（256GB）平板今晚开售：11 英寸高刷屏，1199 元起

IT之家 5 月 23 日消息，联想小新 Pad 2024（8GB+256GB 版本）以及小新 Pad Studio 影音平板今日 20 点开售，两款平板均配备 90Hz 高刷屏，主打视频娱乐场景，起售价分别是 1199 元 / 1299 元。

IT之家汇总详细价格及配置信息：

小新 Pad 2024

该平板配备 11 英寸 90Hz FHD + 屏幕，前置、后置 800 万像素摄像头，搭载骁龙 685 处理器，支持最大 1TB MicsoSD 卡扩展。

平板参数信息如下：

小新 Pad Studio

该平板搭载联发科 Helio G99 处理器，拥有 JBL&Hi-Res 金标认证，具备 JBL 定制 4 高音 + 4 中低音分频单元，拥有 22cc 音腔，最大功率可达 26W。

此外，该平板机身配有金属骨架，支持大角度无级悬停；屏幕尺寸为 11.5 英寸、支持 2K 分辨率 90Hz 高刷显示；平板电池容量则为 8600mAh，支持 45W 闪充。

平板参数信息如下：

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