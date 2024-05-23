上汽大众途观 L PRO 车型官宣 5 月 30 日发布：现已开启预售，提供两种前脸设计

IT之家 5 月 23 日消息，上汽大众日前宣布，途观 L PRO 车型上市发布会将于 5 月 30 日 19:00 举行，预售现已正式开启（具体价格暂未公布）。

▲ 标准版

▲ R-Line 版

上汽大众官网显示，这款新车双前脸设计分别对应标准版和 R-Line 版，后者装备有专属套件，在车身细节增加 R 标识。两款外观均配备 LED 光源大灯组和全新的“鹰翼”贯穿大灯，LOGO 可以发光。全新途观 L PRO 长宽高分别为 4735/1859（1842）/1682 毫米，轴距为 2791 毫米。

座舱方面，该车搭载 15 英寸 2K 悬浮中控屏、11.6 英寸副驾娱乐屏、10.3 英寸液晶仪表、黑晶流光智控旋钮、平视显示系统及手机互联，支持苹果 CarPlay、百度 CarLife 和华为 HiCar。与此同时，新车搭载了高通第 3 代骁龙座舱平台旗舰芯片（IT之家注：官方未说明具体型号），支持多屏联动、5G 通信。

除此之外，该车的智能语音系统具有科大讯飞技术加持，同时还拥有车载腾讯生态和车道级导航功能，IQ.Pilot 智能辅助驾驶功能则与大疆车载联合开发。

动力方面，这款新车发动机排量为 1.984L，额定功率 162kW，最高车速 200km/h，最大扭矩 350Nm。此外，该车预计还会推出低功率 2.0T 发动机版本，最大功率为 137 kW。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。