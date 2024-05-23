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智云 SMOOTH 5S Ai 云台上市：水晶机身、磁吸跟拍，849 元起

2024/5/23 11:46:04 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 23 日消息，智云官方推出 SMOOTH 5S Ai 云台，该产品采用水晶机身设计，支持磁吸供电 Ai 跟踪模块，首发价 849 元起。

图源京东商品详情

IT之家带来该产品详情信息如下：

外观设计

智云 SMOOTH 5S Ai 云台机身加入半透材质，引入多层喷涂工艺，整体呈现“水晶”视觉风格。

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Ai 跟踪模块

SMOOTH 5S Ai 加入磁吸 Ai 跟踪模块，集成多任务指令，用户可使用手势控制手机开启跟拍，控制相机录制。

模块支持单机唤醒；长按进入休眠。

图源智云官方公众号详情

隔空手势

智云 SMOOTH 5S Ai 云台支持常用手势触发跟踪识别功能：

  • “OK”手势：开始跟拍

  • “五指展开”手势：结束跟拍

  • “方框”手势：自定义构图跟踪

  • “剪刀手”手势：拍照或录像启停

图源智云官方公众号详情

智能算法跟踪

ZY Cami App 内置手势指令识别，可实现多目标跟踪、魔法分身等功能，同时还内置 ZY Cami 编辑器进行编辑。

图源智云官方公众号详情

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智云云台增稳技术

云台内置智云相机云台深度稳控算法，配合大力矩电机，整体稳定度提高。

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硬件功能

智云 SMOOTH 5S Ai 云台配备“全键盘”面板，支持相机参数调节；同时，该云台还支持快充，静态运行续航约 26 小时、AI 模块 + 内置补光灯约 7 小时。

图源智云官方公众号详情

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智云 SMOOTH 5S Ai 云台亮点信息及产品参数如下：

图源智云 SMOOTH 5S Ai 云台商品详情

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智云 SMOOTH 5S Ai 云台售价如下：

  • 智云 SMOOTH 5S Ai 云台 灰 / 白色 849 元

  • 智云 SMOOTH 5S Ai 云台 标配 899 元

  • 智云 SMOOTH 5S Ai 云台 COMBO 灰 / 白色 1104 元

  • 智云 SMOOTH 5S Ai 云台 COMBO 摄影套装 1149 元

  • 智云 SMOOTH 5S Ai Pro 云台 直播套装 1299 元

京东智云 SMOOTH 5S Ai 云台 849 元直达链接

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