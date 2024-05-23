智云 SMOOTH 5S Ai 云台上市：水晶机身、磁吸跟拍，849 元起

IT之家 5 月 23 日消息，智云官方推出 SMOOTH 5S Ai 云台，该产品采用水晶机身设计，支持磁吸供电 Ai 跟踪模块，首发价 849 元起。
IT之家带来该产品详情信息如下：
外观设计
智云 SMOOTH 5S Ai 云台机身加入半透材质，引入多层喷涂工艺，整体呈现“水晶”视觉风格。
Ai 跟踪模块
SMOOTH 5S Ai 加入磁吸 Ai 跟踪模块，集成多任务指令，用户可使用手势控制手机开启跟拍，控制相机录制。
模块支持单机唤醒；长按进入休眠。
隔空手势
智云 SMOOTH 5S Ai 云台支持常用手势触发跟踪识别功能：
“OK”手势：开始跟拍
“五指展开”手势：结束跟拍
“方框”手势：自定义构图跟踪
“剪刀手”手势：拍照或录像启停
智能算法跟踪
ZY Cami App 内置手势指令识别，可实现多目标跟踪、魔法分身等功能，同时还内置 ZY Cami 编辑器进行编辑。
智云云台增稳技术
云台内置智云相机云台深度稳控算法，配合大力矩电机，整体稳定度提高。
硬件功能
智云 SMOOTH 5S Ai 云台配备“全键盘”面板，支持相机参数调节；同时，该云台还支持快充，静态运行续航约 26 小时、AI 模块 + 内置补光灯约 7 小时。
智云 SMOOTH 5S Ai 云台亮点信息及产品参数如下：
智云 SMOOTH 5S Ai 云台售价如下：
智云 SMOOTH 5S Ai 云台 灰 / 白色 849 元
智云 SMOOTH 5S Ai 云台 标配 899 元
智云 SMOOTH 5S Ai 云台 COMBO 灰 / 白色 1104 元
智云 SMOOTH 5S Ai 云台 COMBO 摄影套装 1149 元
智云 SMOOTH 5S Ai Pro 云台 直播套装 1299 元
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