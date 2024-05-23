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东风风行星海 V9 将于 6 月 1 日上市：插混 MPV，预售价 17.99 万元起

2024/5/23 12:06:06 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 23 日消息，据东风风行官方透露，上个月亮相的星海 V9 插混 MPV 将于 6 月 1 日上市，预售价 17.99 万元起。

▲ 中国结系列

▲ 青云梯系列

外观方面，该车提供中国结系列、青云梯系列两种前脸，车身长宽高为 5248/1920/1820（mm)，轴距为 3018mm

座舱方面，该车搭载 41 英寸智能超清三联屏，配有高通骁龙 8155 车机芯片，集成了腾讯 TAI 4.0 智能车机系统。此外，该车采用 2+2+3 的 7 座布局，搭载二排豪华航空座椅，还有 L2 + 级智能辅助驾驶系统以及导航辅助驾驶高速 NOA 功能加持。

动力方面，该车搭载 1.5T 插电式混动系统，发动机最大功率为 154 马力，峰值扭矩为 230N・m；电机最大功率为 204 马力，峰值扭矩为 310N・m，匹配 E-CVT 无级变速箱，亏电油耗 5.27L / 100km。星海 V9 最高搭载 34.9KWh 磷酸铁锂电池，CLTC 综合续航达 1300km

IT之家附各版本预售价：

星海 V9 中国结系列

  • 1.5TD PHEV 100km 豪华型 19.99 万元

  • 1.5TD PHEV 200km 豪华型 21.99 万元

  • 1.5TD PHEV 200km 尊享型 23.99 万元

星海 V9 青云梯系列

  • 1.5TD PHEV 200km 尊贵型 25.99 万元

  • 1.5TD PHEV 200km 旗舰型 27.99 万元

此外，东风风行星海 V9 限量预售 1000 台 1.5TD PHEV 100km 实力版车型，预售价 17.99 万元（IT之家注：该配置车型详情需要到店咨询）。

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关键词：星海 V9东风风行

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