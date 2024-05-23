东风风行星海 V9 将于 6 月 1 日上市：插混 MPV，预售价 17.99 万元起

IT之家 5 月 23 日消息，据东风风行官方透露，上个月亮相的星海 V9 插混 MPV 将于 6 月 1 日上市，预售价 17.99 万元起。

▲ 中国结系列

▲ 青云梯系列

外观方面，该车提供中国结系列、青云梯系列两种前脸，车身长宽高为 5248/1920/1820（mm)，轴距为 3018mm。

座舱方面，该车搭载 41 英寸智能超清三联屏，配有高通骁龙 8155 车机芯片，集成了腾讯 TAI 4.0 智能车机系统。此外，该车采用 2+2+3 的 7 座布局，搭载二排豪华航空座椅，还有 L2 + 级智能辅助驾驶系统以及导航辅助驾驶高速 NOA 功能加持。

动力方面，该车搭载 1.5T 插电式混动系统，发动机最大功率为 154 马力，峰值扭矩为 230N・m；电机最大功率为 204 马力，峰值扭矩为 310N・m，匹配 E-CVT 无级变速箱，亏电油耗 5.27L / 100km。星海 V9 最高搭载 34.9KWh 磷酸铁锂电池，CLTC 综合续航达 1300km。

IT之家附各版本预售价：

星海 V9 中国结系列

1.5TD PHEV 100km 豪华型 19.99 万元

1.5TD PHEV 200km 豪华型 21.99 万元

1.5TD PHEV 200km 尊享型 23.99 万元

星海 V9 青云梯系列

1.5TD PHEV 200km 尊贵型 25.99 万元

1.5TD PHEV 200km 旗舰型 27.99 万元

此外，东风风行星海 V9 限量预售 1000 台 1.5TD PHEV 100km 实力版车型，预售价 17.99 万元（IT之家注：该配置车型详情需要到店咨询）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。