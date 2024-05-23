天猫精灵 X6 音响开售：6 单元二分频、天空音布局，首发 369 元

IT之家 5 月 23 日消息，天猫精灵 X6 音响开售，产品运用“星际美学”设计，采用天空音布局，配备 6 单元二分频声学配置，首发价 369 元。

IT之家带来该产品详情信息如下：

天猫精灵 X6 采用天空音布局，拥有 1:1 声学架构，支持独立高音及 360 度声场。

音响采用 Hi-End 音响使用的散热磁流体材料，配合丝膜振膜，官方称“高音部分更灵敏”。

天猫精灵 X6 支持高音智能灯效，可捕捉音乐高音段落，智能匹配闪烁。

该音响采用灵珑腔体架构，配备 6 单元二分频声学配置（IT之家注：6 单元为 1 个高音单元 + 1 个低音单元 + 4 个被动发声单元），音腔容积 600CC，瞬态功率 50W；同时，X6 还配备“Hi-Fi 级高保真数字功放”，官方称，信噪比为 114dB，失真率 0.03%。

音响采用航空金属质感机身，提供“艺海贝壳”（白）和“时空飞梭”（黑）两种配色，支持星际主题灯效，拥有“发现”（蓝色渐变）和“穿越”（粉蓝渐变）两种主题灯效可选。

天猫精灵 X6 还支持智慧感知交互，可以随天气温度变化灯光色温；可根据使用场景，智能推荐音乐；还支持组合左右声道立体声。

产品亮点及参数信息如下：

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