中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 开启预售：NFC 连接、内置 5G 双网卡，首发 469 元

IT之家 5 月 23 日消息，中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 今日开启预售，提供“云雾白”和“松霜绿”两种配色，主打 5G 智能双网和“一碰即连”，首发价 469 元。

IT之家附该产品详情信息如下：

中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 采用 7 根天线设计，5G / 4G 多个频段支持 4*MIMO，信道容量得到提升，整体信号提升 30%；U30 Air 还内置 5G 移动 + 电信双网卡，支持 AI 网络调度算法智能切换，适配地下停车场、电梯、地铁、高铁等场景使用。

U30 Air 支持 Wi-Fi 双频速切 + 2*MIMO，Wi-Fi 峰值速率达到 867Mbps，覆盖范围约 100 米，实测网速最高可达 500Mbps，支持 10 台设备同时连接使用；此外，U30 Air 还支持 USB3.0 Type-C 上网。

中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 支持设备 NFC 一碰即连。支持 NFC 的设备通过靠近 U30 Air，即可实现“一碰连网”的效果（IT之家注：按照官方的宣传页面介绍，该功能目前仅支持安卓设备使用）。

U30 Air 内置 4500mAh 容量电池，官方称“典型场景下使用续航约 10 小时”。

中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 产品参数信息如下：

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