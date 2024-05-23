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中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 开启预售：NFC 连接、内置 5G 双网卡，首发 469 元

2024/5/23 13:31:17 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 23 日消息，中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 今日开启预售，提供“云雾白”和“松霜绿”两种配色，主打 5G 智能双网和“一碰即连”，首发价 469 元。

图源中兴官方微博宣传视频截图

IT之家附该产品详情信息如下：

中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 采用 7 根天线设计，5G / 4G 多个频段支持 4*MIMO，信道容量得到提升，整体信号提升 30%；U30 Air 还内置 5G 移动 + 电信双网卡，支持 AI 网络调度算法智能切换，适配地下停车场、电梯、地铁、高铁等场景使用。

图源京东商品详情页

图源京东商品详情页

U30 Air 支持 Wi-Fi 双频速切 + 2*MIMO，Wi-Fi 峰值速率达到 867Mbps，覆盖范围约 100 米，实测网速最高可达 500Mbps，支持 10 台设备同时连接使用；此外，U30 Air 还支持 USB3.0 Type-C 上网。

图源京东商品详情页

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中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 支持设备 NFC 一碰即连。支持 NFC 的设备通过靠近 U30 Air，即可实现“一碰连网”的效果（IT之家注：按照官方的宣传页面介绍，该功能目前仅支持安卓设备使用）。

图源京东商品详情页

U30 Air 内置 4500mAh 容量电池，官方称“典型场景下使用续航约 10 小时”。

图源京东商品详情页

中兴 U30 Air 5G 随身 Wi-Fi 产品参数信息如下：

图源京东商品详情页

京东中兴 ZTE U30 Air 5G 随身 Wi-Fi469 元直达链接

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关键词：中兴 U30 Air

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