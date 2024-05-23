OPPO Pad 3 平板通过 3C 认证：支持 67W 快充，预计搭载骁龙 8 Gen 3 处理器

IT之家 5 月 23 日消息，日前，一款型号为“OPD2404”平板产品通过国内 3C 认证，支持 5VDC 2A 或 5-11VDC 6.1A（最高 67W）快充，预计为即将发布的 OPPO Pad 3。

IT之家汇总 OPPO Pad 3 曝光参数：

屏幕：12.1 英寸 3K 7:5 LCD，分辨率 3000*2120p ，304PPI，900nit 亮度；

影像：8Mp / 13Mp；

性能：骁龙 8 Gen 3+16GB+512GB；

续航：9510mAh 电池 + 67W 有线快充；

其他：USB 3.2 Gen1 接口，Pencil2 智能笔，杜比视界、杜比全景声、 2D 面部识别

除此之外，爆料显示这款新款平板还预装了新系统新动效，支持全景虚拟屏 + 文件中转站 + 文件随心开 + 深度互联 + 随身工作台，提供新键盘 + 背夹 + 触控笔，二代笔加了线性马达。

▲ IT之家图赏：OPPO Pad 2

作为参考，OPPO Pad 2 发布于 2023 年 3 月，这款平板采用一块 11.61 英寸 2800×2000 LCD 屏幕，搭载联发科天玑 9000 移动平台，辅以 LPDDR5 RAM + UFS 3.1 闪存，8GB+256GB 版售价 2999 元、12GB+256GB 版售价 3399 元、12+512GB 版售价 3999 元。

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