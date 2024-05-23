北通鲲鹏 50 智能游戏手柄开售：智能交互屏、连招记录，首发 389 元起

IT之家 5 月 23 日消息，北通鲲鹏 50 智能游戏手柄今日正式开售，手柄配备智能交互屏，支持多平台快速切换，拥有“云翼白”和“星翼黄”两种配色，首发 389 元起。

IT之家整理产品详情信息如下：

智能交互屏

北通鲲鹏 50 智能游戏手柄配备 2 英寸智能交互屏，支持手柄模式快速切换，可在 PC / Switch / 手机 / 平板 / 电视等设备切换场景下使用。

手柄还支持 28 项功能自定义，包括：震动设置、配置设置、按键设置、摇杆设置、扳机设置、体感设置、灯光设置、手柄校准等。

硬件配置

北通鲲鹏 50 智能游戏手柄配备霍尔摇杆，支持四种模式调节：默认模式、立即模式、延时模式和高性能模式。官方称，摇杆拥有超 500 万次寿命不漂移、超 2200 级分辨率，以及有线 600hz 轮询率。

手柄拥有 0.1mm 精度双形态霍尔扳机，支持一键切换“线性”、“急速”两种手感，支持智慧交互屏调配扳机行程。官方给出了不同行程适配情景：

7mm（适合赛车类游戏）

2mm（适合枪战类游戏）

软件功能

北通鲲鹏 50 智能游戏手柄拥有 4 背键，无需电脑实时输入指令，即可录制按键连招，单个背键支持录制 20 个按键指令。

其他方面

手柄配备 60g 轻触式机械按键，采用北通“羽感按键结构”，相比 110g 机械按键，按压力度下降约 45%；手柄内置 1800mAh 电池，配备充电底座，智能交互屏可显示剩余电量，用户可根据实际使用场景安排使用。

产品参数信息如下：

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