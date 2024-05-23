因泄露用户数据，韩国互联网巨头 Kakao 被罚 151 亿韩元破纪录

IT之家 5 月 23 日消息，韩国个人信息保护委员会（PIPC）今日宣布，KakaoTalk 因漏洞导致约 6.5 万用户个人资料泄露，决定对 Kakao 公司处以 151 亿韩元（IT之家备注：当前约 8018.1 万元人民币）罚款，这也是韩国公司有史以来的最高一笔罚款，甚至是上一个纪录保持者 Golfzon（75 亿韩元）的两倍多。

去年 3 月有媒体报道称 KakaoTalk 用户信息泄露并出现了非法交易，于是 PIPC 对 Kakao 展开了调查。

PIPC 最终得出结论，认为 Kakao 没有采取必要的保护措施来加密用户的临时 ID，从而使得黑客能够识别分配给每个用户的序列号。

PIPC 官员表示，该机构已确认黑客获得了至少 65710 名用户的个人数据，并强调警方正在调查此次数据泄露的具体范围。

然而，Kakao 方面却对 PIPC 声明进行了驳斥，称其临时 ID 不包含任何类型的个人信息，并且不受相关法律强制加密的约束。该公司还表示已经向警方和科学部报案，并将配合进行调查。Kakao 强调，将“积极”审查各种措施以回应 PIPC 的决定，包括提起行政诉讼。

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