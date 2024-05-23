吉利银河 E5 预热：纯电续航 440/530km，最低 11.9kwh 百公里电耗

IT之家 5 月 23 日消息，继外观配色公布之后，吉利旗下全新纯电 SUV 银河 E5 今日再次公布续航参数，新车上市时间暂未官宣。

据官方介绍，这款新车最低 11.9kwh 百公里电耗，按照家用充电桩每度电 0.5 元换算，每公里花费低至 6 分钱。该车采用吉利银河 11 合 1 智能电驱技术、GEA 架构（CTB 电池车身一体化技术），CLTC 工况下电驱综合效率 90.04%，续航里程 440/530km。

此外，该车采用 24 处空气动力学减阻设计，搭配低风阻轮毂、AGS 主动进气格栅，使整车风阻系数累计下降 0.141，续航里程提升 77.6km，号称具有“0.269 同级最低风阻系数”。

根据此前官方公布的信息，这款新车长宽高分别为 4615x1901x1670 毫米，轴距 2750 毫米，晨雾灰、流光银、晚樱粉、霞光红、曙光白 5 款车漆。

座舱方面，该车搭载国产 7nm 车机芯片“龙鹰一号”，拥有 8TOPS AI 算力 NPU，搭载 Flyme Auto 车机系统，拥有 16 扬声器。该车内饰未沿用银河 E8 的“带鱼屏”，而是采用了相对“保守”的风格，主打简约风格，并配有少量实体按键。

关于吉利银河 E5 的具体上市时间，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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