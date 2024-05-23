适配系统动画、后台隐藏，华为智慧搜索 App 获推 16.0.1.200 众测更新

IT之家 5 月 23 日消息，华为智慧搜索 App 今日开启应用众测，版本号为 16.0.1.200，安装包大小约 48MB，主要对搜索功能进行了细节优化和打磨，新增图片找文字功能等，易用性得到提升。
据介绍，智慧搜索是华为公司提供的快捷搜索工具，可以快速搜索手机本地内容，包括各种应用、联系人、设置项等，也可以搜索网络在线内容。手机桌面下拉即可进入智慧搜索。
IT之家附此次众测更新内容如下：
搜索前
照片一键搜索
搜索框和小艺建议内新增精选时光搜索建议，如“22 年在深圳的毕业照”、“18 年秋妈妈在北京的照片”等（人物名称需在图库内命名，仅鸿蒙 3.1 及以上版本支持）。
搜索后
轻松找图
新增“图片中找到的文字”卡片，搜索图片中的文本关键字即可找到图片；
应用内服务直达
搜索“查路线”，用户可一键直达百度地图的查路线服务（需安装百度地图 App）；
搜索结果更直观
支持搜索联系人、设置等本机内容时，高亮展示匹配的内容；
优化搜索结果排序
本机内容优先，在线内容靠后呈现，分区展示。
应用打开方法
桌面下滑，进入智慧搜索界面。
IT之家实测，此次众测版本更新后，用户在桌面下拉进入智慧搜索界面时，会附带有过渡动画，整体效果较之前更自然；此外，该版本默认隐藏后台，无法在应用后台页面管理该应用。
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