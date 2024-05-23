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中科云 3A6000 迷你桌面电脑开启预售：2799 元起，预装 UOS 1070 系统

2024/5/23 16:07:50 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 菜鸟N号 的线索投递！

IT之家 5 月 23 日消息，据 CTCISZ 中科云官方公众号，中科云 3A6000 迷你桌面电脑（CTCI02LS3A6000C-NUC）即日起正式开启预售，6 月 3 日开售

IT之家附产品信息如下：

  • 16+256GB：2799 元

  • 16+512GB：3099 元

  • 32GB+1TB：3599 元

该电脑内置 3A6000 多线程处理器，采用 LoongArch 指令系统，支持 128/256 位向量指令；双通道内存最大支持 64GB，DDR4 速率高达 3200MHz，支持双通道 SODIMM。

其支持一个 M.2 2280（PCIE3.0*4）加上一个 2.5 寸 SATA 硬盘扩展；连接方面支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2。散热方面，其采用三铜管设计，内置专用定制散热模组。

接口方面，这款主机正面拥有两个 USB 3.0 接口和一个 USB-C 接口，背面则有四个 USB 2.0 接口、两个 HDMI 接口和两个 LAN 千兆网口，以及一个音频接口。

操作系统方面，其预装 UOS 1070 未激活操作系统，试用期为 6 个月。此外，其支持 Loonginx / UOS / Kylin OS / deepin / AOSC 等。

详细参数信息见下表：


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关键词：中科云迷你主机

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