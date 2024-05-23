文石 Note X3 Pro 阅读器获推 3.5.2 系统更新：图标重绘、新增 AI 大模型

IT之家 5 月 23 日消息，文石 BOOX 官宣，旗下文石 Note X3 Pro 阅读器获推 BOOX OS 3.5.2 系统版本。此次升级将带来全新 UI、AI 大模型、暗黑模式、全局手写以及无线投屏等功能。
IT之家汇总此次升级功能内容如下：
UI 升级
新版系统对 1000 + 图标进行重绘，提升视觉体验和操作效率，功能访问路径优化，功能更易于查找。
文石 AI 大模型上线
新增 3 类 AI 大模型
微软 GPT
通义千问
文心一言
支持 3 种调用方式
App
控制中心
悬浮球
拥有 5 档回答字数
支持输出字数篇幅自定义
适配 3 种输入方式
键盘输入
语音输入
手写输入
使用步骤
“应用” → “AI 助手 App”
“控制中心” → “AI 助手”
“悬浮球” → “AI 助手”
AI 分析解答文章划线段落
用户长按文章段落可进行划线选中操作，点击“AI”按钮，即可快速梳理文章划线内容。
使用步骤
“划线功能栏” → “AI”
“暗黑模式”上线
本地阅读新增暗黑模式，支持黑底白字和白底黑字两种模式。
使用步骤
“阅读菜单” → “样式” → “其他” → “黑色”
App 全局手写
该功能拥有以下特性：
支持第三方 App 手写记录
手写内容可滑动保存
不同 App 手写内容系统自动区分，可导出为 PDF 分享
使用步骤
“控制中心” → “全局手写”
笔记插图优化
支持自由裁剪，用户可对插入笔记的图片自由调整；AI 可智能识别图片文字，识别后内容可复制导出。
使用步骤
“插入” → “图片” → “裁剪”/“AI”
便签区域扩大
便签 App 手写区域增加 2 倍手写面积。
使用步骤
“应用” → “日历便签”
词典智能调用
用户长按词汇、短语，系统可自动调用词典查询。
使用步骤
“选中词汇” → “自动调用”
无线投屏优化升级
文石推出互传投屏功能，兼容多平台，官方称“投屏延迟更低，手写轨迹可视”。
使用步骤
“控制中心” → “互传投屏”
App 防闪烁
快刷模式新增支持应用防闪烁功能，减少闪烁现象。
使用步骤
“eink 中心” → “刷新模式” → “更多” → “快速” → “防闪烁”
三指下滑截图
新增支持三指下滑手势截屏功能。
使用步骤
“设置” → “手势设置” → “其他”
文石 Note X3 Pro 阅读器于今年 4 月发布，这款阅读器的核心卖点是“300PPI 10.3 英寸屏幕 + 高通 8 核心 2.4Ghz 芯片 + 自研读写引擎”。
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