文石 Note X3 Pro 阅读器获推 3.5.2 系统更新：图标重绘、新增 AI 大模型

IT之家 5 月 23 日消息，文石 BOOX 官宣，旗下文石 Note X3 Pro 阅读器获推 BOOX OS 3.5.2 系统版本。此次升级将带来全新 UI、AI 大模型、暗黑模式、全局手写以及无线投屏等功能。

IT之家汇总此次升级功能内容如下：

UI 升级

新版系统对 1000 + 图标进行重绘，提升视觉体验和操作效率，功能访问路径优化，功能更易于查找。

文石 AI 大模型上线

新增 3 类 AI 大模型

微软 GPT

通义千问

文心一言

支持 3 种调用方式

App

控制中心

悬浮球

拥有 5 档回答字数

支持输出字数篇幅自定义

适配 3 种输入方式

键盘输入

语音输入

手写输入

使用步骤

“应用” → “AI 助手 App”

“控制中心” → “AI 助手”

“悬浮球” → “AI 助手”

AI 分析解答文章划线段落

用户长按文章段落可进行划线选中操作，点击“AI”按钮，即可快速梳理文章划线内容。

使用步骤

“划线功能栏” → “AI”

“暗黑模式”上线

本地阅读新增暗黑模式，支持黑底白字和白底黑字两种模式。

使用步骤

“阅读菜单” → “样式” → “其他” → “黑色”

App 全局手写

该功能拥有以下特性：

支持第三方 App 手写记录

手写内容可滑动保存

不同 App 手写内容系统自动区分，可导出为 PDF 分享

使用步骤

“控制中心” → “全局手写”

笔记插图优化

支持自由裁剪，用户可对插入笔记的图片自由调整；AI 可智能识别图片文字，识别后内容可复制导出。

使用步骤

“插入” → “图片” → “裁剪”/“AI”

便签区域扩大

便签 App 手写区域增加 2 倍手写面积。

使用步骤

“应用” → “日历便签”

词典智能调用

用户长按词汇、短语，系统可自动调用词典查询。

使用步骤

“选中词汇” → “自动调用”

无线投屏优化升级

文石推出互传投屏功能，兼容多平台，官方称“投屏延迟更低，手写轨迹可视”。

使用步骤

“控制中心” → “互传投屏”

App 防闪烁

快刷模式新增支持应用防闪烁功能，减少闪烁现象。

使用步骤

“eink 中心” → “刷新模式” → “更多” → “快速” → “防闪烁”

三指下滑截图

新增支持三指下滑手势截屏功能。

使用步骤

“设置” → “手势设置” → “其他”

文石 Note X3 Pro 阅读器于今年 4 月发布，这款阅读器的核心卖点是“300PPI 10.3 英寸屏幕 + 高通 8 核心 2.4Ghz 芯片 + 自研读写引擎”。

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