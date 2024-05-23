2023 游戏业报告：PC 游戏 396 亿美元增 8.4%、手游 899 亿美元降 2.1%

IT之家 5 月 23 日消息，市场调查机构 Newzoo 于 5 月 16 日发布 2023 年全球游戏市场报告，称由于《博德之门 3》等高分游戏的成功，以及跨平台游戏发展等多重因素，2023 年的 PC 游戏收入超过了 2022 年。

报告显示 2023 年全球游戏市场收入为 1839 亿美元（IT之家备注：当前约 1.33 万亿元人民币），同比增长 0.5%（与 1 月份更新的数据相比略有下调）。其中手游占比略低于一半，同比下降-2.1%，降至近 900 亿美元（当前约 6525 亿元人民币）。

游戏主机和 PC 游戏总规模达到 940 亿美元，同比增长 3.1%。下载和盒装 PC 游戏虽然只占总收入的 22%，但却是所有细分市场中增长最快的，同比增长 8.4%；而游戏主机市场规模为 524 亿美元，同比增长 0.3%。

我国 2023 年游戏消费额为 446 亿美元，美国消费额为 467 亿美元，两个市场游戏消费支出占到了总消费支出的 50%。

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