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网易 2024 年一季度营收 269 亿元，同比增长 7.2%

2024/5/23 16:37:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 西窗旧事航空先生 的线索投递！

IT之家 5 月 23 日消息，网易今日发布了截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度报：

  • 净营收为 269 亿元，同比增长 7.2%。

  • 净利润为 76 亿元，而上一季度和上年同期分别为 66 亿元和 68 亿元。

  • 不按美国通用会计准则，净利润为 85 亿元，而上一季度和上年同期分别为 74 亿元和 76 亿元。

IT之家附业绩亮点如下：

  • 游戏及相关增值服务净收入为 215 亿元人民币（30 亿美元），较 2023 年第一季度增长 7.0%。

  • 有道净收入为 14 亿元人民币（1.928 亿美元），较 2023 年第一季度增长 19.7%。

  • 云音乐净收入为 20 亿元人民币（2.811 亿美元），较 2023 年第一季度增长 3.6%。

  • 创新业务及其他业务净收入为 20 亿元人民币（2.728 亿美元），较 2023 年第一季度增长 6.1%。

  • 毛利润为 170 亿元人民币（24 亿美元），较 2023 年第一季度增长 14.2%。

  • 总运营费用为 94 亿元人民币（13 亿美元），较 2023 年第一季度增长 22.4%。

  • 归属于公司股东的净利润为人民币 76 亿元（11 亿美元）。

  • 非 GAAP 归属于公司股东的净利润为 85 亿元人民币（12 亿美元）。

  • 每股基本净利润为 0.33 美元（每股美国存托股 1.65 美元）。

  • 非 GAAP 每股基本净利润为 0.37 美元（每股美国存托股 1.84 美元）。

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关键词：网易

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