索尼本年度拟强化动漫业务，欲将其打造成娱乐业务主要收入来源之一

IT之家 5 月 23 日消息，综合共同社等报道，索尼集团日前举行 2024 年度经营方针说明会，提出本年度“强化动漫业务”的新目标，力争使其成为娱乐业务继游戏、音乐和电影之后的又一主要收入源头。

索尼首席执行官吉田宪一郎在新闻发布会上表示，“动画已经从过去的小众类型发展成为世界级的娱乐形式，我们希望为这个行业作出贡献。”

索尼方面称，公司将改善动漫制作一线人手短缺的状况，提高作品质量。为使创作人员能够高效制作高质量的作品，将利用 AI 及传感器等多种技术，并推进 3D 等技术的研发工作。

另据 PushSquare 报道，索尼正在开发一个名为 AnimeCanvas 的新软件平台，其能够加快内容制作速度，并帮助公司满足狂热爱好者们的需求。此外，该公司正在“探索”创办一所动漫学院，并利用该学院帮助培养世界各地的新兴创作者。

IT之家注：索尼目前已经拥有 Aniplex、Crunchyroll 等相关业务公司，并参与制作了《鬼灭之刃》《孤独摇滚》《WIND BREAKER — 防风少年 —》等作品。

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