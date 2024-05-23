英伟达 CEO 黄仁勋：支持视频生成的 AI 模型将进一步刺激芯片需求增长

北京时间 5 月 23 日晚间消息，英伟达 CEO 黄仁勋今日表示，支持视频生成的新 AI 模型将进一步刺激英伟达 AI 芯片的需求。

在此之前，以 ChatGPT 为代表的 AI 聊天机器人已经引发了英伟达 AI 芯片的短缺。但英伟达现预计，能够创建视频和进行类似人类的语音交互的新 AI 模型，将进一步刺激英伟达 AI 芯片订单的增长。

上周，OpenAI 刚刚发布了一款新的旗舰生成式 AI 模型“GPT-4o”，支持文本、语音和视频生成能力。它具有与人类相似的对话能力，令人印象深刻。与此同时，谷歌等竞争对手也都展示了类似的新产品。

黄仁勋今日向媒体表示：“生活中有很多信息都必须以视频为基础，以物理为基础。所以这是下一个重要的事情。3D 视频，以及其他一大堆东西，这些系统将非常庞大。”

训练和运行先进的 AI 系统，需要更多的计算能力，这提振了对英伟达 Grace Hopper 芯片的需求，例如 H200。这款芯片最初用于 OpenAI 的 GPT-4o，一种多模式 AI 模型，能够进行逼真的语音对话，并能够跨文本和图像进行交互。

除此之外，英伟达的其他客户，包括谷歌 DeepMind 和 Meta，也都发布了 AI 图像或视频生成平台。

今日早些时候，英伟达发布了第一季度财报，营收同比增长 262%，净利润同比增长 628%。此外，下一季度的业绩指引也远高于预期。

投资和在线交易平台 Hargreaves Lansdown 的股票分析主管 Derren Nathan 称：“英伟达芯片的需求基础广泛，大型语言模型需要越来越多地支持多种模式，不仅能理解视频，还能理解文本、语音、2D 和 3D 图像。”

此外，汽车行业使用的视频 AI 模型，也正在成为英伟达芯片需求的一大推动力。英伟达 CFO Colette Kress 今日在财报电话会议上表示，特斯拉已将其用于 AI 培训的处理器集群扩大到约 3.5 万块 H100 芯片，以实现自动驾驶。

Kress 还称，预计汽车行业今年将成为英伟达数据中心业务中最大的垂直企业。

而 Nathan 称：“视频生成绝对是 AI 强大且已经得到验证的应用案例之一，而并不局限于单一的内容制作。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。