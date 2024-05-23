AI PC 处理器战场硝烟弥漫：高通、英特尔对决外，戴尔暗示英伟达明年入局

IT之家 5 月 23 日消息，戴尔首席执行官迈克尔・戴尔（Michael Dell）和英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）本周接受彭博社采访，暗示搭载英伟达处理器的 Windows 11 AI PC 最快明年登场。

IT之家附上采访其中环节如下，彭博社的记者 Ed Ludlow 询问英伟达在新兴的 AI PC 将扮演什么样的角色，会占据怎么样的地位时，迈克尔・戴尔（Michael Dell）表示“可以明年再来看看”，黄仁勋应合道：“确实应该如此”。

双方这样默契的回答暗示英伟达会重返客户端 SoC 业务，虽然这不会是一个精确的蓝海市场，但每年约有 2.8 亿台 PC 销量，这个市场是很难被忽视的。

英伟达在为 PC 构建 SoC 上有丰富的储备，包括 Arm 通用内核、GeForce 图形处理器、用于 AI 的 Tensor 内核以及其他各种硬件。

媒体还猜测英伟达在面向 AI PC 推出 SoC 之后，还可以扩展到游戏掌机或者需要边缘 AI 功能的嵌入式设备等。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。